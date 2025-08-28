Erstes Halbjahr

Wie die Filmförderungsanstalt in Berlin mitteilte, wurden von Januar bis Ende Juni 40,6 Millionen Tickets verkauft - rund drei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz blieb dennoch annähernd gleich, weil viele Kinos die Preise erhöht haben.
Die Zahl der Kino-Besucher in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. 2001 wurden noch 173 Millionen Tickets verkauft. Im vergangenen Jahr waren es noch knapp 86 Millionen. Branchenvertretern zufolge konkurrieren die Kinos nicht nur mit Streaming-Diensten, sondern auch mit einer wachsenden Zahl von Freizeitangeboten.
