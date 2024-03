Die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye gewinnt die Silbermedaille in Glasgow. (AP / Bernat Armangue)

Gold holte die Kanadierin Sarah Mitton, die drei Zentimeter weiter stieß. Bronze ging an die US-Weltmeisterin Chase Jackson (19,67 Meter).

Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist in Glasgow mit einem kleinen Aufgebot vor Ort. Nur sieben deutsche Sportlerinnen und Sportler sind angereist. Hintergrund ist, dass viele Spitzenathleten bereits in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris sowie die Europameisterschaften in Rom in diesem Sommer stecken.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.