Es wird empfohlen, den iranischen Luftraum nicht zu überqueren (Symbolbild). (picture alliance / imageBROKER / Kevin Sawford)

Hintergrund sind die US-Drohungen mit einem Militäreinsatz gegen den Iran. Die Empfehlung gilt bis zum 10. Februar, wie die Deutsche Flugsicherung mitteilte. Die Lufthansa hatte bereits gestern Abend bekanntgegeben, den Luftraum über dem Iran und dem Irak bis auf Weiteres zu meiden. In der vergangenen Nacht hatte der Iran seinen Luftraum für mehrere Stunden geschlossen, ohne Angabe von Gründen.

Angesichts der Massendemonstrationen gegen die Führung im Iran und der brutalen Niederschlagung der Protestbewegung hatte US-Präsident Trump in den vergangenen Tagen Teheran mehrfach mit einem Eingreifen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.