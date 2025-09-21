Eurofighter aus Rostock-Laage begleiteten das Flugzeug. (picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Heute Morgen sei eine zunächst nicht identifizierte Maschine ohne Flugplan und Funkkontakt über der Ostsee im neutralen Luftraum geortet worden, sagte ein Sprecher. Daraufhin seien zwei Luftwaffen-Eurofighter aufgestiegen und hätten die Maschine als russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ IL-20M identifiziert. Die deutschen Eurofighter hätten die Maschine begleitet, bis NATO-Partner aus Schweden diese Aufgabe übernommen hätten.

