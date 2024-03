Die Luftwaffe hat erstmals Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Ein weiterer Einsatz soll bald folgen. (Christian Timmig / Bundeswehr / dpa / Christian Timmig)

Gestern hatte es einen ersten derartigen Einsatz gegeben. Nach Angaben des Auswärtigen Amts wird daran gearbeitet, dass auch auf dem Landweg mehr Hilfe in den Gazastreifen gelangt.

Bundeskanzler Scholz ist zu Gesprächen in den Nahen Osten gereist. Nach einem ersten Stopp in Jordanien wird er am Nachmittag in Israel erwartet. Bei seinen Treffen dürfte es vor allem um die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die von Israel geplante Bodenoffensive in der Stadt Rafah gehen. Vor seiner Abreise hatte Scholz erneut vor den Folgen eines solchen Einsatzes gewarnt, der zu vielen zivilen Opfern führen werde. Dies müsse unbedingt vermieden werden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.