Das kündigte der kanadische Handelsminister Sidhu in Ottawa an. Er lobte das Rüstungsgeschäft mit dem Lockheed-Martin-Konzern als wertvolles Zeichen der deutsch-kanadischen Beziehungen. Lockheed-Martin ist ein US-Unternehmen, das auch in Kanada über Fertigungs- und Entwicklungsniederlassungen verfügt. Das neue System für die deutsche Marine dient der Waffensteuerung und der Kommunikation. Nach Angaben des Herstellers ist es spezialisiert auf die Kriegsführung unter Wasser und an der Wasseroberfläche.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.