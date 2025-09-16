US-Journalistenvisa

Deutsche und internationale Medien fordern von Trump-Regierung Verzicht auf Begrenzung von Journalisten-Visa (picture alliance / W2Art / Thorsten Wagner)

In einem Schreiben an Kanzler Merz und Bundesaußenminister Wadephul heißt es, Meinungsbildung auf der Grundlage unvoreingenommener Informationen sei ein Eckpfeiler demokratischer Staaten. Aus diesem Grund unterhielten die Medienhäuser ein Netzwerk von Büros in allen Teilen der Welt.

Wadephul erklärte, die Visapläne der US-Regierung würden eine erhebliche Beeinträchtigung der Presseberichterstattung beinhalten. Das sei nicht akzeptabel. Die Bundesregierung setzte sich für freie Arbeitsmöglichkeiten aller deutschen Journalistinnen und Journalisten weltweit ein, auch in den Vereinigten Staaten.

Die US-Regierung hatte angekündigt, die Gültigkeit von Visa für ausländische Studierende und Journalisten auf maximal 240 Tage zu begrenzen. Bisher sind solche Visa bis zu fünf Jahre gültig. Zuletzt hatte der frühere US-Botschafter in Deutschland, Grenell, gefordert, dem ZDF-Studioleiter in Washington, Theveßen, das Visum zu entziehen. Theveßen hatte sich kritisch über den stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus, Miller, geäußert.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.