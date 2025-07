Frauen-Fußball-EM

Bei der Fußball-EM zieht Deutschland ins Halbfinale ein. (dpa-news/Sebastian Christoph Gollnow)

Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es 1:1. Das Team war seit der 13. Minute nach einer roten Karte nur zu zehnt auf dem Platz. Bundestrainer Wück sagte nach dem Spiel, er sei unheimlich stolz, dass das Team so durchgehalten habe.

Erstmals in diesem Turnier sahen in Deutschland mehr als zehn Millionen Menschen ein Spiel. Nach Angaben des ZDF lag der Marktanteil bei über 50 Prozent.

Im Halbfinale am Mittwoch treffen die deutschen Frauen auf Spanien. In dem anderen Halbfinale spielen am Dienstag England und Italien gegeneinander.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.