Die DFB-Elf von Julian Nagelsmann bestreitet ihr zweites Testspiel gegen Mexiko. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Im Rahmen ihrer Länderspielreise in die USA erreichte die DFB-Elf in Philadelphia ein 2:2. Das Spiel war nach deutscher Zeit um 2.15 Uhr in der Nacht angepfiffen worden. Wegen Staus rund um das Stadion hatte sich der Beginn um eine Viertelstunde verzögert.

Am Wochenende hatte die DFB-Elf 3:1 gegen die USA gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.