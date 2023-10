Leroy Sané (l.) und Kevin Behrens. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Im Rahmen ihrer Länderspielreise in die USA erreichte die DFB-Elf in Philadelphia gegen Mexiko ein 2:2. Rüdiger und Füllkrug erzielten die Treffer für die deutsche Mannschaft. Für die Mexikaner trafen Antuna und Sanchez. Am Wochenende hatte die DFB-Elf 3:1 gegen die USA gewonnen.

Die nächsten Länderspiele finden im November in Berlin gegen die Türkei und in Wien gegen Österreich statt. Beide Gegner haben sich bereits für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.