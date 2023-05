Eishockey-WM in Riga: Schweiz - Deutschland (Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE / dpa / Salvatore Di Nolfi)

In einem weiteren Viertelfinale in Tampere gewannen die USA gegen Tschechien mit 3:0. Damit sind die USA ebenfalls eine Runde weiter und stehen im Halbfinale am späten Samstagnachmittag Deutschland gegenüber.

Gestern Abend gab es noch folgende Ergebnisse: Kanada - Finnland: 4:1 und Schweden - Lettland 1:3. Damit spielen Kanada und Lettland im zweiten Halbfinale gegeneinander.

