Die Partie endete aus Sicht von Lys 6:3, 4:6 und 3:6. Nach 2:10 Stunden verwandelte die 35-jährige Cirstea ihren ersten Matchball.

Im vergangenen Jahr war Lys in Melbourne überraschend ins Achtelfinale eingezogen und hatte den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. In der Weltrangliste wird sie derzeit auf Platz 39 geführt, verliert aber nun nach dem frühen Aus bei den Australian Open zahlreiche Plätze.

Siegemund wehrt Matchbälle ab

Als einzige deutsche Tennisspielerin erreichte Laura Siegemund die zweite Runde in Melbourne. Sie gewann ihr Auftaktmatch gegen Liudmila Samsonova. Siegemund lag bereits 0:6 und 2:5 hinten, wehrte zwei Matchbälle ab und drehte schließlich die Partie. Sie gewann das Match 0:6, 7:5, 6:4.

