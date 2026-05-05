Traditionskonzern

Ein DHL-Lieferfahrzeug in München (Archivfoto von November 2025). (picture alliance / NurPhoto / Michael Nguyen)

Über einen entsprechenden Antrag soll bei der Hauptversammlung in Bonn abgestimmt werden. Auf Konzernebene würde der Name "Deutsche Post" damit verschwinden; formal würde die Post zu einem Tochterunternehmen der DHL AG. Der Konzern begründet das damit, dass sich das Geschäft stark verändert habe. Die Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland mache nur noch etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes aus. Das Auslandsgeschäft und die Beförderung von Fracht sind inzwischen deutlich wichtiger geworden für das Unternehmen.

Die Deutsche Post AG ist in den 90er-Jahren aus der Bundespost entstanden. Im Jahr 2002 kaufte die Post das US-Logistikunternehmen DHL und baute damit vor allem ihr Auslandsgeschäft stark aus. Das Kürzel DHL steht für die Namen der Firmengründer Dalsey, Hillblom und Lynn.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.