Strafmaßnahmen
Deutsche Rosneft-Tochter nicht von US-Sanktionen gegen Russland betroffen

Die in Deutschland unter Treuhandverwaltung stehende Tochtergesellschaft des Energiekonzerns Rosneft bleibt vorerst von US-Sanktionen gegen Russland ausgenommen.

    Das Bild zeigt das Werksgelände der Raffinerie PCK in Schwedt. Das Logo PCK ist im Vordergrund am Eingang zu sehen und im Hintergrund an einem Tank.
    Das Werksgelände der Raffinerie PCK in Schwedt (picture alliance / dpa / Annette Riedl)
    Das teilte Bundeswirtschaftsministerin Reiche der Nachrichtenagentur Reuters mit. Es gebe eine entsprechende Zusicherung aus den USA. Momentan sei die Ausnahmeverfügung unbefristet. Damit sei für Kunden die Unsicherheit beseitigt, hieß es.
    Rosneft ist in Deutschland vor allem durch seine Mehrheitsbeteiligung an der Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt für die Energieversorgung wichtig. Die Raffinerie ist ein bedeutender Lieferant von Kraftstoffen für weite Teile Ostdeutschlands. Sie versorgt unter anderem den Großraum Berlin, den Flughafen BER sowie Teile Polens.
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.