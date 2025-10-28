Strafmaßnahmen

Das teilte Bundeswirtschaftsministerin Reiche der Nachrichtenagentur Reuters mit. Es gebe eine entsprechende Zusicherung aus den USA. Momentan sei die Ausnahmeverfügung unbefristet. Damit sei für Kunden die Unsicherheit beseitigt, hieß es.
Rosneft ist in Deutschland vor allem durch seine Mehrheitsbeteiligung an der Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt für die Energieversorgung wichtig. Die Raffinerie ist ein bedeutender Lieferant von Kraftstoffen für weite Teile Ostdeutschlands. Sie versorgt unter anderem den Großraum Berlin, den Flughafen BER sowie Teile Polens.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.