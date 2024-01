Los Angeles

Sandra Hüller (Archivbild) (IMAGO / Landmark Media / Supplied by LMK)

Hüller konkurriert in der Kategorie mit den Hollywood-Stars Emma Stone ("Poor Things"), Carey Mulligan ("Maestro"), Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") und Annette Bening ("Nyad").

Der deutsche Film "Das Lehrerzimmer" ist für den Oscar für den besten internationalen Film nominiert. Das Drama von Regisseur Ilker Catak konkurriert gegen Filme aus Italien, Japan, Spanien und Großbritannien. Nominiert sind auch "Io Capitano" aus Italien, "Perfect Days" aus Japan, "Die Schneegesellschaft" aus Spanien und der britische Film "The Zone of Interest", in dem Sandra Hüller eine der Hauptrollen spielt.

"Perfect Days" des deutschen Regisseurs Wim Wenders spielt in Tokio und erzählt von einem Mann namens Hirayama (Koji Yakusho), der als Toiletten-Reiniger arbeitet, mit seinem einfachen Leben zufrieden scheint und sehr im Moment lebt.

