Pisa-Studie

Deutsche Schülerinnen und Schüler schneiden so schlecht wie nie ab

Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben in der Pisa-Studie zum internationalen Vergleich von Lernleistungen so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Laut den von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Berlin veröffentlichten Ergebnissen verschlechterten sich die Leistungen bei den 15-Jährigen in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz deutlich.

05.12.2023