Fernsehpreise

Jubel beim Team von "Liebes Kind": Die deutsche Miniserie wurde in New York mit einem Internationalen Emmy ausgezeichnet. (AFP / CHARLY TRIBALLEAU)

Die sechsteilige Reihe über einen ungelösten Vermisstenfall erhielt den Preis in der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie". Der Hauptpreis in der Kategorie Dramaserie ging an die Show "Drops of God" aus Frankreich.

Die International Emmy Awards sind ein Ableger der Emmy-Hauptverleihung und würdigen Fernsehproduktionen, die außerhalb der USA entstanden sind. Die Auszeichnung hat an Gewicht gewonnen, seit Serien aus aller Welt auf Streaming-Plattformen erfolgreich sind.

Die Verleihung findet traditionell in New York statt. Im vergangenen Jahr erhielt den Hauptpreis die deutsche Produktion "Die Kaiserin" über die österreichische Kaiserin Sisi.

