Der österreichische Skispringer Daniel Tschofenig führt bei der Vierschanzentournee. (picture alliance / nordphoto GmbH / Hafner)

Nach der Qualifikation am frühen Nachmittag folgt auf der Bergiselschanze in Österreich morgen das dritte Springen des Wettkampfs. Die deutschen Athleten liegen in der Gesamtwertung weit zurück. Der sechstplatzierte Pius Paschke hat bereits mehr als 25 Punkte Rückstand auf den führenden Österreicher Daniel Tschofenig. Hinter Tschofenig haben dessen Landsleute Jan Hörl und Stefan Kraft Chancen auf den Gesamtsieg. Die Vierschanzentournee endet am 6. Januar in Bischofshofen.

