Deutsche Skispringerinnen bei Start der Two Nights Tour chancenlos

Luisa Görlich. (dpa / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Im Rahmen der sogenannten "Two Nights Tour" fand vor rund 3.500 Zuschauern das erste Springen an der Großen Olympiaschanze statt. Den Sieg holte sich Nika Prevc aus Slowenien. Luisa Görlich belegte als beste Deutsche Platz 10. Am Neujahrstag findet das zweite Springen in Oberstdorf statt. Die "Two Nights Tour" soll ein weiterer Schritt in Richtung einer Vierschanzentournee für Frauen sein. In den beiden österreichischen Orten Innsbruck und Bischofshofen gibt es für sie noch keine Wettkämpfe ähnlich denen der Männer.

