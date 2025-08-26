Dort sollen Soldaten und Zivilisten, denen nach russischen Angriffen Beine oder Arme amputiert wurden, mit Prothesen versorgt werden. Die Erstausstattung inklusive nötiger Gerätschaften wurde nach Angaben des Berliner Senats über Spenden finanziert, die in der deutschen Hauptstadt gesammelt wurden. Für die Arbeit im Prothesenzentrum hatten Berliner Orthopädie-Meisterbetriebe zudem ein Jahr lang Nachwuchskräfte aus der Ukraine geschult.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.