Owen Ansah im März 2026 in Berlin. Er ist als erster deutscher Sprinter die 100 Meter unter zehn Sekunden gelaufen. (IMAGO / camera4+ / Tilo Wiedensohler)

Sie waren damit 30 Hundertstelsekunden schneller als die bisherige deutsche Bestmarke. Die Staffel qualifizierte sich so für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Peking im September 2027.

Auch andere deutsche Sprinterinnen und Sprinter schafften bei den World Athletics Relays in Gaborone die WM-Qualifikation. Gina Lückenkemper zeigte sich mit der Frauenstaffel, die bei der WM 2023, der WM 2025 und bei Olympia in Paris Bronze gewonnen hatte, in guter Verfassung. Mit Sina Kammerschmitt, Rebekka Haase und Sophia Junk kam Lückenkemper über die 4 mal 100 Meter nach 42,44 Sekunden ins Ziel. Ebenfalls für die WM qualifizierte sich die deutsche Mixed-Staffel über die Kurzstrecke sowie die Frauen über die 4 mal 400 Meter.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.