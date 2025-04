Deutsche Stiftung Denkmalschutz feiert 40-jähriges Bestehen. (picture alliance/dpa/Stefan Sauer)

Zu der Festveranstaltung im früheren DDR-Staatsratsgebäude am Schlossplatz in Berlin-Mitte waren nach Angaben der Organisation zahlreiche Mitstreiter und Förderer eingeladen. Dank rund 200.000 privaten Spendern und durch Lottomittel habe die in Bonn ansässige Stiftung bundesweit mehr als 7.400 Denkmäler mit beinahe 800 Millionen Euro unterstützen können, hieß es.

