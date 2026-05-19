Der Vorsitzende Brysch sagte im Deutschlandfunk, der Bund sollte der Pflegekasse fünfeinhalb Milliarden Euro zurückzahlen. Dann müsste man aktuell nicht über ein Defizit der Pflegeversicherung diskutieren. Das Geld war während der Corona-Pandemie unter anderem für Tests und Pflegeprämien abgeflossen.
Brysch warnte zudem davor, Pflege zum reinen persönlichen Risiko zu machen. Dies entsolidarisiere die Gesellschaft.
Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU, pocht auf eine finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung, deren Defizit nach ihren Angaben in den kommenden beiden Jahren bei mehr als 22 Milliarden Euro liegen könnte.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.