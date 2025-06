Europameisterschaft

Klara Bleyer ist neue Europameisterin im Solo-Synchronschwimmen, nun kam Bronze im Duett dazu. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Darko Bandic)

Mit 237,0950 Punkten mussten sie sich nur den siegreichen Italienerinnen Enrica Piccoli und Lucrezia Ruggiero sowie dem spanischen Paar geschlagen geben.

Für Bleyer war es nach Gold in der Freien Kür des Solowettbewerbs bereits die zweite Medaille in Funchal. "Mit der Medaille hatten wir nicht gerechnet, gerade weil wir das Freie Duett noch nicht so lange trainieren und generell noch nicht lange zusammen schwimmen", sagte die 21-Jährige. "Das war eine Mega-Überraschung, sehr unerwartet, aber sehr schön."

Klara Blayer war zuvor als erste deutsche Synchronschwimmerin Europameisterin in der Freien Kür des Solowettbewerbs geworden. Sie siegte vor der Italienerin Enrica Piccoli und Iris Tió aus Spanien. Im vergangenen Jahr war Bleyer Vize-Europameisterin geworden.

05.06.2025