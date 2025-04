Billie Jean King Cup

Tennisspielerin Jule Niemeier in Den Haag (Koen Van Weel / ANP / dpa / Koen Van Weel)

verpasst. Nach der Niederlage von Jule Niemeier ist ein Weiterkommen nicht mehr möglich.

Niemeier verlor ihr Einzel gegen Sonay Kartal aus Großbritannien am Freitag mit 4:6, 2:6. Nach dem 0:3 vom Donnerstag gegen die Niederlande kann das Team von Rainer Schüttler in der Qualigruppe F nicht mehr Erster werden. Das zweite Einzel von Tatjana Maria gegen Katie Boulter ist aus deutscher Sicht damit ebenso sportlich ohne Bedeutung wie das abschließende Doppel.

Für Deutschland geht es nun gegen den Abstieg: In den Playoffs im November stehen Duelle

mit zwei weiteren Teams an. Nur der Gruppensieger darf kommendes Jahr in

der höchsten Liga weiterspielen.

