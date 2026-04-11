Im entscheidenden Relegationsspiel im portugiesischen Oeiras unterlag das Team von Cheftrainer Torben Beltz nach Führung dem Außenseiter Litauen mit 1:2.
Erst im November waren die Tennisfrauen aus der höchsten Klasse des Wettbewerbs abgestiegen. Mit der heutigen Niederlage rutscht die Auswahl erstmals in ihrer Geschichte in die Drittklassigkeit ab. Der Billie Jean King Cup, früher bekannt als Fed-Cup, gilt als der wichtigste Teamwettbewerb der Tennisspielerinnen.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.