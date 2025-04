Deutscher Brauereiverband

Voll im Trend: Alkoholfreies Bier. (picture-alliance/dpa/Patrick Pleul/ZB)

Der Spitzenverband der Brauwirtschaft rechnet damit, dass bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird. Die Innovationskraft der Brauereien spiele eine entscheidende Rolle für dieses Wachstum, sagte DBB-Präsidentin Weber der Nachrichtenagentur AFP. Durch neue brautechnische Verfahren hätten sich Geschmack und Qualität der alkoholfreien Biere über die Jahre "enorm" verbessert.

Auch alkoholfrei nach dem Reinheitsgebot

Am 23. April 1516 war in Ingolstadt das Reinheitsgebot für Bier zunächst für das Herzogtum Bayern erlassen worden - seit 1906 gilt es in ganz Deutschland. Auch alkoholfreie Biere werden nach dem Reinheitsgebot von 1516 gebraut: nur aus den vier Zutaten Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Deutschland ist hier laut Brauer-Bund weltweit führend, hierzulande gibt es mittlerweile mehr als 800 verschiedene alkoholfreie Marken.

