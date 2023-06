Fußball-Nachwuchs

Die deutsche U17-Mannschaft hat die Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich gewonnen. (Marton Monus / dpa / Marton Monus)

Im Finale sorgte Assan Ouedraogo mit seinem verwandelten Elfmeter für die Entscheidung, zuvor hatte Torhüter Max Schmitt mit einer Parade gegen Fode Sylla das deutsche Team im Spiel gehalten. Nach dem Treffer von Paris Brunner zum 4:4 setzte Frankreichs Saimon Bouabre seinen Schuss an den Pfosten - der Schalker Ouedraogo traf dann zum Sieg.

Vor Anpfiff hatten die beiden Teams mit einem gemeinsamen Foto für ein friedliches Miteinander geworben. Die Spieler hielten ein Banner mit der Botschaft "Gemeinsam gegen Gewalt" auf Deutsch und Französisch in die Kameras und hakten sich dabei demonstrativ unter.

Am Pfingstwochenende hatte eine Gewalttat unter Jugendspielern für Entsetzen gesorgt. Bei einem internationalen Jugendturnier in Frankfurt war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer französischen und einer Berliner Mannschaft gekommen. Ein 15 Jahre alter Spieler des JFC Berlin erlitt dabei schwerste Verletzungen, er starb am Mittwoch im Krankenhaus.