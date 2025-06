Deutschlands Nick Woltemade gegen Italiens Daniele Ghilardi und Mattia Zanotti (Martin Baumann / TASR / dpa)

Italien stand nach zwei Platzverweisen in der Schlussphase der regulären Spielzeit nur noch mit neun Spielern auf dem Feld, erzielte aber dennoch das 2:2 per Freistoß.

In der Verlängerung traf dann der Freiburger Merlin Röhl zur Entscheidung.

Deutschlands Gegner im Halbfinale ist am Mittwoch Frankreich. Im zweiten Halbfinale spielt England gegen die Niederlande.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.