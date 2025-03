U21-Testspiel gegen die Slowakei: Brajan Gruda bejubelt mit Rocco Reitz seinen Treffer zum 0:1 für Deutschland. (picture alliance / DeFodi Images / Marco Steinbrenner)

Den Treffer in Trnava erzielte Brajan Gruda. Deutschlands U21 blieb damit zum 14. Mal in Folge ungeschlagen. Di Salvo sprach anschließend von einem schwierigen Spiel, beide Mannschaften hätten viele kleine Fehler gemacht.

Am Dienstag steht in Darmstadt das zweite Testspiel an. Gegner ist dann Spanien.

