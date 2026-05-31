Der russische Präsident Wladimir Putin im vergangenen Jahr beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. (AP / Dmitri Lovetsky)

Der Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, Schepp, sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Westen sollte Russland, seinen großen Markt und seine Rohstoffe nicht auf Dauer Asien überlassen. Nicht zuletzt für den Moment nach einem Waffenstillstand müsse es Kontakte geben.

Laut Programm des Wirtschaftsforums reisen etwa der in Russland mit der Gruppe EkoNiva tätige Milchproduzent Dürr und der langjährige Geschäftsführer der Globus Holding, Bruch, an. Eingeladen sind auch mehrere Politiker der AfD.

Bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges war Deutschland der größte europäische Handelspartner Russlands. Wegen der westlichen Sanktionen ist das deutsch-russische Handelsvolumen im vergangenen Jahr auf unter zehn Milliarden Euro gesunken.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.