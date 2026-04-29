Schlechte Wirtschaftslage

Deutsche Unternehmen planen Stellenstreichungen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Das Münchner Ifo-Institut teilte mit, das Beschäftigungsbarometer sei auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren gefallen. Die Experten führen die Entwicklung auf die geopolitische Unsicherheit und den Konflikt im Nahen Osten zurück. Durch die Blockade wichtiger Handelswege seien die Energiepreise massiv gestiegen.

Laut der Umfrage ist fast keine Branche vom Stellenabbau ausgenommen. Besonders betroffen seien die Industrie, der Handel sowie die Logistik. Auch bei den Dienstleistern sank der Indikator auf einen Tiefstand.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hatte sich bereits gestern pessimistisch geäußert. Eine Entspannung am Arbeitsmarkt sei erst zu erwarten, wenn die Unsicherheiten weltweit nachließen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.