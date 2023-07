Untersuchung

Eines der noch in Russland tätigen deutschen Unternehmen: Die Großmarktkette "Metro", hier eine Filiale in Moskau. (dpa / TASS / Valery Sharifulin)

Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Daten der "Kiew School of Economics", eine international renommierte private Hochschule in der Ukraine. Demnach sind mehr als zwei Drittel der deutschen Unternehmen, die vor dem Angriff auf die Ukraine in Russland tätig waren, auch weiterhin dort vertreten. Die rund 260 Firmen zahlten im vergangenen Jahr insgesamt umgerechnet 402 Millionen Dollar Gewinnsteuer. Der Umsatz betrug 23,2 Milliarden. Den Angaben zufolge geht es um legale Geschäfte, die nicht von Sanktionen betroffen sind.

Die meisten Steuern in Russland zahlten laut den Daten der Kiewer Forschungseinrichtung Unternehmen aus den USA.

