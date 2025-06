Statistisches Bundesamt

Deutsche Metall-Exporte in die USA sind kaum zurückgegangen. (AFP )

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden von Januar bis April Stahl, Eisen und Aluminium sowie Produkte daraus in einem Wert von 1,3 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten exportiert. Das waren 0,4 Prozent weniger als im Jahr davor. Die deutschen Metallexporte insgesamt gingen in diesem Zeitraum dagegen mit einem Minus von 4,2 Prozent deutlich stärker zurück.

Seit dem 12. März erheben die USA für Metallimporte Zusatzzölle in Höhe von 25 Prozent, seit Anfang Juni sogar von 50 Prozent. Die meisten deutschen Eisen- und Stahlexporte werden allerdings in EU-Staaten geliefert.

