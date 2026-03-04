Weniger Geld auf dem Konto. (dpa-Zentralbild)

Während die Inflation im Zeitraum von 2020 bis 2025 bei 21,8 Prozent lag, legten die Einkommen im gleichen Zeitraum nur um gut 11 Prozent zu, berichtete die Katholische Nachrichten-Agentur unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Normalverdiener haben somit deutlich an Kaufkraft und Wohlstand eingebüßt. Das Median-Einkommen stieg in den fünf Jahren von 26.008 Euro auf 28.913 Euro. Das Median-Einkommen markiert genau die Mitte: Die eine Hälfte aller Menschen verdient mehr, die andere Hälfte weniger. Die genannten Zahlen umfassen den Angaben zufolge alle Einkommensarten, auch die von Selbstständigen und Freiberuflern.

