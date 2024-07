Olympische Spiele

Olympia Paris 2024: Die deutschen Volleyballer trafen im ersten Gruppenspiel auf die Mannschaft aus Japan. (dpa-news/Natalia Kolesnikova)

Vor 10.600 Zuschauern in Paris dominierte das deutsche Team die Anfangsphase dank starker Abwehrarbeit und Assen von Ausnahmespieler Georg Grozer. Im zweiten Durchgang ließ Deutschland gute Chancen auf den Satzgewinn liegen und war in der Folge die schlechtere Mannschaft. Mit einer Leistungssteigerung kämpfte sich das Team in den Entscheidungssatz - und feierte schließlich eine erfolgreiche Rückkehr auf die Olympia-Bühne.

Weitere Vorrundengegner sind am Dienstag die USA und am Freitag Argentinien. Das DVV-Team ist erstmals seit 2012 wieder bei Olympia dabei. Die bislang einzige deutsche Medaille gab es 1972 durch den zweiten Platz der DDR-Auswahl.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.