Olympische Spiele

Deutsche Volleyballer und Hockey-Damen im Viertelfinale - 3x3-Basketballerinnen siegen erneut

Bei den Olympischen Spielen in Paris haben die Volleyballer das Viertelfinale erreicht. Das DVV-Team setzte mit 3:0 Sätzen gegen Argentinien durch. Das Viertelfinale steht am Montag an, der Gegner wird noch ermittelt.

02.08.2024