WM-Auftakt

Der erste Satz war hart umkämpft und ging schließlich nach fast einer Stunde Spielzeit mit 40:38 an die Bulgaren. Die beiden anderen Sätze verloren die Deutschen mit 22:25 und 20:25.

Im zweiten Vorrundenspiel am Montagmorgen gegen den am schwächsten eingeschätzten Gruppengegner Chile braucht die deutsche Mannschaft unbedingt einen Sieg. Im letzten Spiel warten am Mittwoch die leicht favorisierten Slowenen. Die ersten beiden Teams der Gruppe erreichen das Achtelfinale.

