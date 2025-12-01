Pressefreiheit

In vielen Staaten sind Internetangebote aus westlichen Ländern gesperrt (Symbolbild). (Imago / Silas Stein)

Zunehmende staatliche Kontrolle führe dazu, dass etwa im Iran, in Russland oder in China viele westliche Medien für Menschen, die dort wohnen, nicht erreichbar seien. DW Access begegne dieser Herausforderung mit neuen technischen Wegen, sagte Guido Baumhauer, DW Managing Director Distribution, Marketing and Technology.

"Weniger anfällig für staatliche Einschränkungen"

Anders als die meisten Apps ist DW Access nicht in App-Stores verfügbar. Der Download erfolgt über die Plattform www.access-unlocked.org. Die App kann auch direkt über Messenger-Dienste oder Bluetooth geteilt werden. Sie bleibe somit unabhängig von großen Tech-Unternehmen und sei weniger anfällig für staatliche Einschränkungen, so der Sender.

Das Programm bietet eine VPN-Funktion für sicheren Zugang, die Offline-Nutzung gespeicherter Artikel und einen Datensparmodus für Regionen mit schwacher Internetverbindung. Persönliche Daten der Nutzer würden nicht weitergeleitet, heißt es. "DW Access" ergänzt die bestehende "DW News App" und ist derzeit für Android-Geräte verfügbar, die vor allem in zensierten Regionen weit verbreitet sind.

Die Deutsche Welle veröffentlicht Informationen in 32 Sprachen. Ihre TV-, Online- und Radioangebote erreichen nach eigenen Angaben jede Woche 337 Millionen Nutzende in aller Welt.

