Journalist Alican Uludag (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit)

Die Anklage - unter anderem wegen Präsidentenbeleidigung - wird jedoch aufrechterhalten, wie es hieß. Der Prozess gegen Uludag begann am Donnerstag und soll laut Deutscher Welle im September fortgesetzt werden. Die Vorwürfe gegen Uludag gehen auf einen Beitrag des Journalisten auf X zurück. Darin hatte er sich laut der Deutschen Welle kritisch darüber geäußert, dass die türkische Regierung mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat freigelassen hatte. Außerdem warf Uludag offenbar der türkischen Regierung Korruption vor. Die Bundesregierung sowie Menschenrechtsorganisationen hatten Uludags Festnahme Ende Februar kritisiert und seine Freilassung gefordert.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.