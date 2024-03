Die deutsche Wirtschaft beklagt eine schwache Konjunktur. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zeit laufe davon. Deutschland belege in allen volkswirtschaftlichen Statistiken einen der letzten Plätze. Man brauche etwa niedrigere Energiekosten, zum Beispiel durch eine Senkung der Stromsteuer.

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte im Deutschlandfunk , Wachstumspolitik sei ohne zusätzliche Gelder möglich, etwa durch Entbürokratisierung. Er betonte, auf den Brandbrief der vier Spitzenverbände der Wirtschaft habe der Bundeskanzler noch nicht geantwortet.

Scholz und die Spitzen der Wirtschaftsverbände kommen heute am Rande der Handwerksmesse in München zusammmen. Die Verbände hatten in ihrem Brandbrief vor einem Monat von Frust und Verunsicherung in vielen Branchen gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.