IW-Umfrage

Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

In der jährlichen Branchenumfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft - IW - wird die Lage überwiegend schlechter eingeschätzt als noch vor einem Jahr. 20 der 49 Verbände erwarten einen Rückgang der Produktion in ihrem Bereich. IW-Direktor Hüther sagte der Deutschen Presse-Agentur, selten sei die wirtschaftliche Lage so besorgniserregend gewesen. Keine der etlichen Krisen in den vergangenen hundert Jahren habe ähnlich viele unterschiedliche Ursachen gehabt. Die Politik stehe vor der großen Aufgabe, eine nachhaltige wirtschaftliche Perspektive zu schaffen.

Die insgesamt eher schlechte Stimmung wird sich nach Einschätzung der IW-Forscher auch auf den Arbeitsmarkt auswirken: 25 Verbände erwarten in ihren Branchen für das kommende Jahr einen Stellenabbau, nur sieben Branchenverbände rechnen mit mehr Beschäftigten.

