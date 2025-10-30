Das Bruttoinlandsprodukt blieb im Vergleich zum Vorquartal unverändert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in seiner Schätzung mitteilte. Demnach entwickelten sich die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen und Anlagen von Juli bis September zwar positiv, die Exporte nahmen dagegen ab.
Verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften schnitt Deutschland damit schwach ab. Frankreich erreichte im dritten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent, Spanien erzielte 0,6 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.