OECD-Prognose
Deutsche Wirtschaft wächst 2026 um ein Prozent

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Industriestaaten-Organisation OECD im kommendem Jahr wieder spürbar wachsen.

    Ein Mitarbeiter geht an einer Abfüllanlage in der Produktion eines Maschinenbauunternehmens vorbei.
    Laut OECD-Prognoe wächst die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr um ein Prozent. (Armin Weigel/dpa)
    Das Bruttoinlandsprodukt werde 2026 um 1,0 Prozent und 2027 um 1,5 Prozent zulegen, wie aus der in Paris vorgestellten Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervorgeht. Unter anderem kämen der deutschen Wirtschaft eine niedrige Inflation, höhere Löhne und steigende private Ausgaben zugute, hieß es. Zur Belebung trügen auch wachsende öffentliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur bei.
    Damit die geplanten Milliarden schnell genutzt werden können, rät die OECD zu vereinfachten und beschleunigten Planungsverfahren. Zudem sollten Wettbewerbsschranken abgebaut und der Verwaltungsaufwand reduziert werden, um weitere Investitionen zu erleichtern und anzuregen.
