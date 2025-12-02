OECD-Prognose

Das Bruttoinlandsprodukt werde 2026 um 1,0 Prozent und 2027 um 1,5 Prozent zulegen, wie aus der in Paris vorgestellten Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervorgeht. Unter anderem kämen der deutschen Wirtschaft eine niedrige Inflation, höhere Löhne und steigende private Ausgaben zugute, hieß es. Zur Belebung trügen auch wachsende öffentliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur bei.
Damit die geplanten Milliarden schnell genutzt werden können, rät die OECD zu vereinfachten und beschleunigten Planungsverfahren. Zudem sollten Wettbewerbsschranken abgebaut und der Verwaltungsaufwand reduziert werden, um weitere Investitionen zu erleichtern und anzuregen.
