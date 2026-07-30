Konjunktur
Deutsche Wirtschaft wächst im zweiten Quartal trotz Iran-Krieg

Die deutsche ‌Wirtschaft ⁠ist im Frühjahr ⁠trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni um ⁠0,2 ⁠Prozent zum ⁠Vorquartal, wie ⁠das Statistische ⁠Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte.

    Luftaufnahme von Containern im Umschlagbahnhof Köln Eifeltor als Symbolbild für die deutsche Wirtschaft.
    Deutsche Wirtschaft wächst im zweiten Quartal. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
    ​Die Ende Februar begonnenen Angriffe der USA ​und Israels auf ‌den Iran trieben die Ölpreise in die Höhe, was Unternehmen und Verbraucher ‌belastete. Allerdings wiesen die jüngsten Konjunkturdaten zuletzt ⁠nach ⁠oben, hieß es weiter. Dies betreffe Industrieaufträge, Produktion, Exporte, Baugenehmigungen und Einzelhandelsumsatz.
    Das Wirtschaftswachstum für das erste Quartal korrigierten die Statistiker von 0,3 auf 0,4 Prozent nach oben.
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.