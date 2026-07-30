Konjunktur

Die Ende Februar begonnenen Angriffe der USA und Israels auf den Iran trieben die Ölpreise in die Höhe, was Unternehmen und Verbraucher belastete. Allerdings wiesen die jüngsten Konjunkturdaten zuletzt nach oben, hieß es weiter. Dies betreffe Industrieaufträge, Produktion, Exporte, Baugenehmigungen und Einzelhandelsumsatz.
Das Wirtschaftswachstum für das erste Quartal korrigierten die Statistiker von 0,3 auf 0,4 Prozent nach oben.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.