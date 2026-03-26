OECD-Prognose

Die OECD prognostiziert ein Wachstum von 0,8 Prozent für Deutschland in diesem Jahr. (imago images / photothek / Thomas Trutschel / photothek.de via www.imago-images.de)

Wie die OECD in Paris mitteilte, wird die Wirtschaft hierzulande in diesem Jahr voraussichtlich um 0,8 Prozent wachsen. Das seien 0,2 Prozentpunkte weniger als zuletzt prognostiziert. Die Blockade der Straße von Hormus sowie die Beschädigung von Energieinfrastruktur hätten zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise geführt. Der Vorhersage der OECD zufolge schwächt sich im laufenden Jahr auch das weltweite Wirtschaftswachstum ab.

Die Organisation rief dazu auf, in Deutschland Strukturreformen auf den Weg zu bringen. Dazu zählte sie vereinfachte und beschleunigte Beschaffungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Zudem müssten Wettbewerbsschranken abgebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.