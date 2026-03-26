OECD-Prognose
Deutsche Wirtschaft wächst in diesem Jahr weniger stark

Der Iran-Krieg hat einer Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zufolge negative Auswirkungen auf das Wachstum der deutschen Wirtschaft.

    Das Logo der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
    Die OECD prognostiziert ein Wachstum von 0,8 Prozent für Deutschland in diesem Jahr. (imago images / photothek / Thomas Trutschel / photothek.de via www.imago-images.de)
    Wie die OECD in Paris mitteilte, wird die Wirtschaft hierzulande in diesem Jahr voraussichtlich um 0,8 Prozent wachsen. Das seien 0,2 Prozentpunkte weniger als zuletzt prognostiziert. Die Blockade der Straße von Hormus sowie die Beschädigung von Energieinfrastruktur hätten zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise geführt. Der Vorhersage der OECD zufolge schwächt sich im laufenden Jahr auch das weltweite Wirtschaftswachstum ab.
    Die Organisation rief dazu auf, in Deutschland Strukturreformen auf den Weg zu bringen. Dazu zählte sie vereinfachte und beschleunigte Beschaffungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Zudem müssten Wettbewerbsschranken abgebaut werden.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.