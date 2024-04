Statistisches Bundesamt

Containerschiffe im Hamburger Hafen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Ein Minus gebe es dagegen bei den privaten Konsumausgaben.

In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres war die Wirtschaftsleistung noch um 0,5 Prozent zurückgegangen.

Die Bundesbank sieht die heimische Wirtschaft aber noch nicht vor einem anhaltenden Aufschwung. "Die Konjunktur in Deutschland hat sich etwas aufgehellt, eine durchgreifende Belebung ist aber noch nicht gesichert", heißt es im aktuellen Monatsbericht. So dämpften die gestiegenen Finanzierungskosten und die erhöhte wirtschaftspolitische Unsicherheit die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Die Nachfrage nach Waren "Made in Germany" aus dem In- und Ausland sei nach wie vor schwach. Auch im Wohnungsbau sei der Negativtrend in der Nachfrage noch nicht gebrochen.

