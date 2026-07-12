Es gebe eine massive Lücke, warnte der Branchenverband GdW im Magazin ”Focus”. So fehlten in Deutschland derzeit 2,2 bis 2,5 Millionen weitgehend barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Bisherige Programme seien zu klein, zu unsicher und zu wenig auf die Breite des Mietwohnungsbestands ausgerichtet gewesen, kritisierte GdW-Präsident Gedaschko. Ein barrierefreies Bad helfe wenig, wenn es für die Mieterinnen und Mieter nicht mehr bezahlbar sei.
Die Koalitionsparteien verwiesen auf bereits eingeleitete Maßnahmen. Der wohnungspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Luczak, sagte, das Förderprogramm "Altersgerecht Umbauen" werde in diesem Jahr vom Bund mit 50 Millionen Euro finanziert. Die SPD räumte jedoch ein, dass man die Summe auf 75 Millionen anheben sollte.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.