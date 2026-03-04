Weiblicher Lehrling in einem Tischlerbetrieb. (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Diese Zahl nannte der Zentralverband des Deutschen Handwerks gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Demnach waren bei der Bundesagentur für Arbeit Ende Dezember rund 119.500 offene Stellen im Handwerk gemeldet. Da etliche Betriebe aber freie Stellen nicht bei der Agentur melden, schätzt der Verband den tatsächlichen Fachkräftebedarf höher ein.

Der Zentralverband veröffentlichte die Zahlen anlässlich der heute beginnenden Handwerksmesse in München. Die Nachwuchswerbung ist eines der größten Themen der Veranstaltung. Die schwache Konjunktur hat den Lehrlingsmangel zwar etwas verringert. Dennoch blieb im vergangenen Jahr jeder neunte Ausbildungsplatz unbesetzt.

