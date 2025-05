Nina Warken (CDU), Bundesministerin für Gesundheit (picture alliance / dpa / Stefan Puchner)

An der Auftaktveranstaltung der viertägigen Veranstaltung nimmt auch die neue Bundesgesundheitsministerin Warken teil. Mit ihr wollen die Mediziner über die gesundheitspolitischen Vorhaben der Regierung diskutieren. Zentrale Themen sind die steigenden Kosten für die Gesundheitsversorgung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sagte der Katholischen Nachrichtenagentur KNA, ohne Reformen drohten gravierende Lücken in der gesundheitlichen Versorgung. Er beklagte im ZDF zudem eine fehlende Steuerung bei der ärztlichen Versorgung. Deutschland sei das einzige Land der Erde, in dem der Patient allein entscheide, an wen er sich mit seinen Beschwerden wende.

